Олимпийский чемпион и депутат Госдумы о начале игр во Франции: «Желаю Парижу справиться»

26 июля в Париже открываются Летние Олимпийские игры. Еще до начала соревнований начались разговоры, что город не подготовлен, спортсмены и гости Олимпиады столкнулись с множеством организационных и бытовых проблем.
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