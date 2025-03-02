Чрезвычайный саммит по Украине и европейской безопасности, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне 2 марта, ясно дал понять, что раскол между бывшими союзниками углубляется, а НАТО распадается.
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