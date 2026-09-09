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Царьград

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"Яндекс" запустил продажи электромобиля UMO 5 в России с 9 сентября

"Яндекс" запустил продажи электромобиля UMO 5 в России с 9 сентября

"Яндекс" объявил о продажах электромобиля UMO 5, выпускаемого на заводе "Москвич", с 9 сентября 2026 года.

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