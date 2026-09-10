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Спорт Уик-Энд

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Бубнов: Что здесь забыл Головин? Он нами переоценён очень сильно. Для «Зенита» это, может быть, и не потеря денег, а для «Спартака»...

Бубнов: Что здесь забыл Головин? Он нами переоценён очень сильно. Для «Зенита» это, может быть, и не потеря денег, а для «Спартака»...

«Я бы на месте Головина никуда не дёргался, потому что у него комфортная позиция. Он капитан, долго играет, окружение у него очень хорошее в «Монако», - поделился ветеран «Спартака» Александр Бубнов.

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