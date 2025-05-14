Петербург потратит на Международную неделю балалайки 10 млн

Летом в Петербурге уже в седьмой раз пройдет Международная неделя балалайки. Послушать традиционный русский инструмент соберутся гости из разных стран, концерты с участием балалайки пройдут на различных площадках Северной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии