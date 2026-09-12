FPV-дроны атаковали автомобили в Белгородской области: погибла женщина, ранены трое

В поселке Октябрьский Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего одна женщина погибла, а еще три человека, включая девятилетнего мальчика, получили ранения.
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