После показного визита чиновников девятиэтажку оставили не только без тепла, но и горячей воды

Девятиэтажный жилой дом по улице Зорге, 74 попал под внимание чиновников после того, как жильцы публично рассказали о том, что замерзают в своих квартирах пока сотрудники мэрии и областного правительства отчитываются о 100-процентном запуске теплоснабжения.
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