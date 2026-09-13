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Царьград

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Работодатели России подсчитали: до новогодних каникул 77 дней

Работодатели России подсчитали: до новогодних каникул 77 дней

Русские граждане готовятся к новогодним праздникам: всего 77 дней работы до их начала. В этом году предстоит отработать 17 недель, включая две укороченные.

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