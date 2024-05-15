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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
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    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Московский метрополитен — неотъемлемая часть жизни столицы Сегодня исполнилось 89 лет со дня открытия первой линии Московского метрополитена, протяженностью от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением от «Охотного Ряда» до «Смоленской».

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