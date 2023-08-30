DWN: Немецкие танки Leopard 2 на Украине убили репутацию производителя

Немецкий концерн Rheinmetall, который производит танки Leopard понес ущерб из-за Украины.Крупнейший в Германии завод бронетехники Rheinmetal утратил статус производителя "чудо-оружия" во многом из-за поставок танков Leopard 2 на украинский фронт.
Немецкий концерн Rheinmetall, который производит танки Leopard понес ущерб из-за Украины.Крупнейший в Германии завод бронетехники Rheinmetal утратил статус производителя "чудо-оружия" во многом из-за поставок танков Leopard 2 на украинский фронт.
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