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DWN: Немецкие танки Leopard 2 на Украине убили репутацию производителя

DWN: Немецкие танки Leopard 2 на Украине убили репутацию производителя

Немецкий концерн Rheinmetall, который производит танки Leopard понес ущерб из-за Украины.Крупнейший в Германии завод бронетехники Rheinmetal утратил статус производителя "чудо-оружия" во многом из-за поставок танков Leopard 2 на украинский фронт.

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