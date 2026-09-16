SHOT: в регионах начали запрещать ходить на кладбища с конфетами из-за медведей

В российских регионах начали запрещать приносить на кладбище конфеты, пишет Telegram-канал SHOT. «Причиной стали косолапые хищники, которые всё чаще приходят к могилам за сладостями и другой едой», — говорится в публикации.
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