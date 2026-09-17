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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Крыльев» Булатов об Олейникове в ЦСКА: «Я знаю Ваню 10 лет – он про футбол и честное отношение к жизни. Наш клуб все сделал открыто»

Главный тренер « Крыльев Советов »  Сергей Булатов высказался о переходе Ивана Олейникова в ЦСКА .

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