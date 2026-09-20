Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Calm Down, Lefties! Quiet!": French Soldiers Applaud Military Chaplain's Warning Of 'Great Replacement'

"Calm Down, Lefties! Quiet!": French Soldiers Applaud Military Chaplain's Warning Of 'Great Replacement'

"Calm Down, Lefties! Quiet!": French Soldiers Applaud Military Chaplain's Warning Of 'Great Replacement' Via Remix News, A leaked video of a French military chaplain addressing paratroopers in a cathedral has circulated widely on social media.

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