"Calm Down, Lefties! Quiet!": French Soldiers Applaud Military Chaplain's Warning Of 'Great Replacement' Via Remix News, A leaked video of a French military chaplain addressing paratroopers in a cathedral has circulated widely on social media.
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