В США у офиса генпрокурора штата Алабама Маршалла сработало взрывное устройство

Генеральный прокурор штата Алабама Стив Маршалл объявил о том, что в его офисе произошел взрыв. По его словам, взрывное устройство сработало ранним утром в субботу, 24 февраля, у здания офиса генерального прокурора в Монтгомери.
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