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Бывшего тренера сборной Азербайджана по гимнастике отстранили пожизненно

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наложила санкции на Азербайджанскую гимнастическую федерацию (AGF), бывшего тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариану Василеву, действующего тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Сияну Василеву и тренера AGF Евгению Виляеву, сообщается на официальном сайте GEF.

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