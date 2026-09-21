По ком звонит вечевой колокол Великого Новгорода. Что значит победа Яблока на региональных выборах?

Команда Явлинского на выборах в Законодательное собрание Новгородской думы набрала 6,38% голосовПартия «Яблоко» после снятия с выборов в Госдуму продолжила политическую борьбу на местном уровне.
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