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По ком звонит вечевой колокол Великого Новгорода. Что значит победа Яблока на региональных выборах?

По ком звонит вечевой колокол Великого Новгорода. Что значит победа Яблока на региональных выборах?

Команда Явлинского на выборах в Законодательное собрание Новгородской думы набрала 6,38% голосовПартия «Яблоко» после снятия с выборов в Госдуму продолжила политическую борьбу на местном уровне.

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