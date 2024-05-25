В Запорожье выдали повестки борющимся против закрытия онкоцентра врачам

Врачи онкологического центра, находящегося в подконтрольном Украине городе Запорожье, которые пытаются опротестовать решение о реорганизации медицинского учреждения, получили повестки в военные комиссариаты.
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