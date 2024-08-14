ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 203 подписчика

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Свежие комментарии

  • Алатырка
    Та не, надо бравурно рассказывать , что все в порядке, и по своим каналам, собирать для ребят помощь-закупать белье, ...А все требуют "пр...
  • Геннадий
    ...какие тучи, какой башкой... закусывай...А все требуют "пр...
  • Юрий Зиновкин
    Побереги своё, бандерлог. Тучи над твоей башкой сгущаются неотвратимо.А все требуют "пр...

А все требуют "правду". А что она вам даст? Каковы лично для вас будут последствия от знания этой правды?

А все требуют "правду". А что она вам даст? Каковы лично для вас будут последствия от знания этой правды?

На  злобу  дня.Прислала  подписчица: Помню, ещё давно-давно, лет 20 назад, был у меня знакомый, у которого бабушка (уже тогда очень старенькая) жила на Украине.

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Комментарии
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ЮЗ
Юрий Зиновкин
Побереги своё, бандерлог. Тучи над твоей башкой сгущаются неотвратимо.
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2 час.
Геннадий
...какие тучи, какой башкой... закусывай...
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52 мин.
Алатырка
Та не, надо бравурно рассказывать , что все в порядке, и по своим каналам, собирать для ребят помощь-закупать белье, резать еду, плести сети, заказывать мавики.... А ... Так это враньё, у нас пацанам на фронте всего хватает, а те кто оттуда рассказывает и просит-свистят. Хенераля ж сказали, что все в порядке! Тьфу, суки, чтоб все ворье и казнокрадов, а также те, о ком все понимаю подыхали, уроды.
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38 мин.

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