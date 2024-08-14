А все требуют "правду". А что она вам даст? Каковы лично для вас будут последствия от знания этой правды?

Алатырка

Та не, надо бравурно рассказывать , что все в порядке, и по своим каналам, собирать для ребят помощь-закупать белье, резать еду, плести сети, заказывать мавики.... А ... Так это враньё, у нас пацанам на фронте всего хватает, а те кто оттуда рассказывает и просит-свистят. Хенераля ж сказали, что все в порядке! Тьфу, суки, чтоб все ворье и казнокрадов, а также те, о ком все понимаю подыхали, уроды.