На злобу дня.Прислала подписчица: Помню, ещё давно-давно, лет 20 назад, был у меня знакомый, у которого бабушка (уже тогда очень старенькая) жила на Украине.
А все требуют "правду". А что она вам даст? Каковы лично для вас будут последствия от знания этой правды?
Комментарии
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ЮЗ
Юрий Зиновкин
Побереги своё, бандерлог. Тучи над твоей башкой сгущаются неотвратимо.
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2 час.
Геннадий
...какие тучи, какой башкой... закусывай...
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52 мин.
Алатырка
Та не, надо бравурно рассказывать , что все в порядке, и по своим каналам, собирать для ребят помощь-закупать белье, резать еду, плести сети, заказывать мавики.... А ... Так это враньё, у нас пацанам на фронте всего хватает, а те кто оттуда рассказывает и просит-свистят. Хенераля ж сказали, что все в порядке! Тьфу, суки, чтоб все ворье и казнокрадов, а также те, о ком все понимаю подыхали, уроды.
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38 мин.
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