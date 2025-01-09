Бывшего информатора ФБР осудили на шесть лет за ложь о взятке Байдену

В Калифорнии окружной суд приговорил бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) США Александра Смирнова к шести годам тюремного заключения за ложные показания о взятке Джо Байдену и его сыну Хантеру, а также за уклонение от уплаты налогов.
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