Бывшего информатора ФБР осудили на шесть лет за ложь о взятке Байдену

В Калифорнии окружной суд приговорил бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) США Александра Смирнова к шести годам тюремного заключения за ложные показания о взятке Джо Байдену и его сыну Хантеру, а также за уклонение от уплаты налогов.