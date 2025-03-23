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Скандал с блогером в Эрмитаже может привести к запрету фотосъемки в музее

Скандал с блогером в Эрмитаже может привести к запрету фотосъемки в музее

Блогер выложила видео разговора с сотрудницей музея в свои соцсети. На нем девушку не хотят пускать в музей из-за слишком нарядной одежды без доплаты за съемку, а она уверяет, что фотографироваться не собирается.

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