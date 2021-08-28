«Недружественный характер». Кулеба разочарован и обижен речами президента Эстонии об Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба остался недоволен, разочарован и обижен речами президента Эстонии Керсти Кальюлайд о перспективах Украины относительно членства в ЕС и НАТО, произнесенным ею в ответ на украинское гостеприимство.