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Гатиятулин о 3:2 с Минском: «Командная победа «Трактора», но надо быть увереннее и хладнокровнее»

«Командная работа, командная игра, командная победа. Рады победе. Установка при счете 3:0 была продолжать играть в свою игру.

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