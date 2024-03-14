Боевики в Нигерии угрожают убить 287 похищенных школьников Елена ГалицкаяВ деревне Курига, расположенной в нигерийском штате Кадуна, произошло жуткое происшествие, заставившее весь мир обратить внимание на проблему похищений школьников в стране.
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