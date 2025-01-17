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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 70 млн евро

Хвича перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 70 млн евро

Вингер «Наполи» официально перешел в клуб из Парижа и подписал контракт до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что за 23-летнего игрока сборной Грузии «ПСЖ» заплатит 70 миллионов евро.

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