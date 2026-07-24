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Царьград

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Прокуратура сообщила о наезде туриста на 7-летнюю девочку в Приморье

Прокуратура сообщила о наезде туриста на 7-летнюю девочку в Приморье

В Приморском крае, в поселке "Океан", 23 июля турист из Хабаровска на квадроцикле сбил 7-летнюю девочку, не имея водительских прав.

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