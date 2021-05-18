Любители историиПрогресс«Чертово кладбище»: тайна самого страшного места России Чертово кладбище – аномальный участок тайги в Красноярском крае, неподалеку от деревни Карамышево.Вернуться к статье23НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий БакановИнтересно.Яков1 БлюмкинЧушь. Собачья. Местоположение точно неизвестно. Спутники, самолеты, вертолеты, теперь дроны. Каждый квадратный метр давно изучен и отмечен. Вы заметили сколько прежде было сообщений о встречах с таинственными НЛО? Только фотоаппарата под руками не оказалось. Какая жалость! А теперь у каждого кинокамера в кармане. А сообщений почти нет.Комментировать
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