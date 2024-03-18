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  • Игорь Петров
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    Вообще-то высылать нарушителей обратно в страну из которой нарушитель приехал нормальная практика. А как с ними будут...Схема тайной депо...

Международный день клиента 19 марта 2024 года поможет получить новых потребителей

Международный день клиента 19 марта 2024 года поможет получить новых потребителей

Международный день клиента 19 марта 2024 года поможет получить новых потребителей Дмитрий СавенковСегодня, вторник, 19 марта 2024 года, в Российской Федерации и многих других странах мир отмечает Международный день клиента.

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