Захарова сообщила о реакции посла Австрии на претензии к высланному журналисту РФ

МИД РФ примерно за две недели перед тем, как из Австрии был выдворен корреспондент ТАСС Иван Попов, вызвал посла страны в России Вернера Альмхофера, чтобы выяснить претензии Вены в отношении российских журналистов, однако в ответ не услышал ничего.
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