Захарова сообщила о реакции посла Австрии на претензии к высланному журналисту РФ

МИД РФ примерно за две недели перед тем, как из Австрии был выдворен корреспондент ТАСС Иван Попов, вызвал посла страны в России Вернера Альмхофера, чтобы выяснить претензии Вены в отношении российских журналистов, однако в ответ не услышал ничего.