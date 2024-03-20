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Свежие комментарии

Николай Азаров: Новая мобилизация угрожает экономике: эксперты предупреждают

Николай Азаров: Новая мобилизация угрожает экономике: эксперты предупреждают

Даже в Верховной раде, даже среди собачьих парикмахеров, которые там в основном и присутствуют, есть понимание того, что в том виде, в котором сейчас запланирован законопроект об усилении мобилизации – практически тотальная мобилизация – его принимать нельзя.

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