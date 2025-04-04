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Shot: в ОАЭ 2 человека погибли при падении воздушного шара

Shot: в ОАЭ 2 человека погибли при падении воздушного шара

Два человека стали жертвами падения воздушного шара в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще несколько туристов, которые купили экскурсионный тур, пострадали, в том числе две россиянки, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

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