Врачи советуют отказаться от работы – при малейшем подозрении на простуду. Как пишет агентство «Москва», примерно в 30 процентах случаев вирусные и инфекционные заболевания сопровождаются воспалением сердечной мышцы, поэтому двухдневного отдыха для полноценного восстановления здесь недостаточно.