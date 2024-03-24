ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Наказание для предателей Родины: "Колония таких не исправит"

Наказание для предателей Родины: "Колония таких не исправит"

Русские требуют отправить за полярный круг предателей Родины, которые хотели отравить продукты для бойцов СВО.

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Комментарии
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Станислав Магдалинов
Не принимает,но ПОПРОСИТЬ запросто может.И через два дня будет принят.А без этого у нас никак
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35 мин.
Станислав Магдалинов
Всего лишь отменить мораторий.А закон есть
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34 мин.
Станислав Магдалинов
Лучше повесить.По очереди,на одной веревке.Для экономии
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29 мин.

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