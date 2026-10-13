Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Politico: до конца года ЕК может представить 23-й пакет санкций против России

Politico: до конца года ЕК может представить 23-й пакет санкций против России

Европейская комиссия начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций, его собираются представить до конца 2026 года.

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