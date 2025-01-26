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Почему хурма опасна для диабетиков и тех, кто хочет похудеть: мнение диетолога

Почему хурма опасна для диабетиков и тех, кто хочет похудеть: мнение диетолога

Диетолог Галина Волкова из Одинцовской областной больницы предупреждает, что хурма из-за высокого содержания сахара опасна для людей с диабетом и ожирением.

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