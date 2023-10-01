В НАТО заявили, что не собираются размещать в ЕС ядерное оружие сверх имеющегося

НАТО не собирается размещать в Европе ядерное оружие сверх того количества, которое там уже имеется. Об этом заявила глава директората по ядерной политике НАТО Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta-Sanomat.
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