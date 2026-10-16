Отечественные застройщики могут получить шанс оживить годами простаивающие корпуса, а многодетные семьи — переехать в просторные квартиры: в Общественной палате России предложили запустить программу бесплатного жилья для больших семей в виде аренды с господдержкой сроком на 15–20 лет.
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