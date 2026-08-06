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«Планы Киева посыпались»: Нетаньяху неожиданно отказался встречаться с Зеленским

«Планы Киева посыпались»: Нетаньяху неожиданно отказался встречаться с Зеленским

КИЕВ, 6 августа, ФедералПресс. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в США, а президент Америки Дональд Трамп, хотя и согласился на аудиенцию, но все же отказался удовлетворять просьбу главы киевского режима.

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