Вильфанд сообщил о повышении температуры в Москве с 14 апреля

Начало предстоящей недели может принести в Москву значительное потепление. Начиная с субботы и до понедельника на 10-12 миллиметров повысится атмосферное давление, что на восемь миллиметров будет выше значений нормы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии