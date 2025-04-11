Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вильфанд сообщил о повышении температуры в Москве с 14 апреля

Вильфанд сообщил о повышении температуры в Москве с 14 апреля

Начало предстоящей недели может принести в Москву значительное потепление. Начиная с субботы и до понедельника на 10-12 миллиметров повысится атмосферное давление, что на восемь миллиметров будет выше значений нормы.

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