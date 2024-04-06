Подземные толчки магнитудой 3,8 сотрясли Нью-Джерси второй раз за сутки

Второе за сутки землетрясение зафиксировано в штате Нью-Джерси в США, неподалёку от Нью-Йорка. Его изначальная магнитуда составила 4,0, однако позже изменилась на 3,8, сообщила Национальная геологическая служба Соединённых Штатов (USGS).