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На Урале приостановили работу шахты после гибели горняка

На Урале приостановили работу шахты после гибели горняка

Приставы по решению суда приостановили работу шахты «Северопесчанская» в Свердловской области на 90 суток после гибели проходчика.

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