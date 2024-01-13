«Снизить риск войны»: чего можно ожидать от президентских и парламентских выборов на Тайване

На Тайване стартовали выборы главы администрации острова. За этот пост поборются кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, представитель Гоминьдана Хоу Юи и лидер Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.
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