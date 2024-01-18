Россию не сильно заботит политическая жизнь Украины. Соответствующее заявление сделал руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
Лавров: Россия не сильно озабочена политической жизнью Украины
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да какая там на Украине "политическая жизнь"?!! Навязанная всей Украине и украинцам ПОШЛАЯ И ВРАЖДЕБНАЯ им жЫдо-бандэровщина - ЭТО НЕ ЖИЗНЬ. Это мучение и концлагерь!!!
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19 час.
Виталий Сорокин
Так Мы и просрали Украину не желая "озабачиванья" её жизнью...Про "грабли" забывать нельзя!
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Как так случилось?
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8 час.
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