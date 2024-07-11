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Царьград

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"Аргументы о Путине не работают": Мобилизованные из села оказались главными бунтарями в ВСУ

"Аргументы о Путине не работают": Мобилизованные из села оказались главными бунтарями в ВСУ

Побывавший на передовой киевский журналист Артём Ильин констатирует, что моральное состояние в рядах ВСУ оставляет желать лучшего.

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