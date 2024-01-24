В России предлагают увеличить подготовку специалистов по гибридным войнам

В России предлагают увеличить подготовку специалистов по гибридным и информационным войнам. С такой просьбой к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обратились глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
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