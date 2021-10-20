Путятинца Валерия Цхая наградили знаком Министерства обороны

Волонтёр шесть лет состоит в поисковом отряде «Железные витязи». За работу в экспедициях и патриотических мероприятиях у него есть благодарности, а также награды «30 лет поисковому движению России», «За активную военно-патриотическую работу».
Волонтёр шесть лет состоит в поисковом отряде «Железные витязи». За работу в экспедициях и патриотических мероприятиях у него есть благодарности, а также награды «30 лет поисковому движению России», «За активную военно-патриотическую работу».
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