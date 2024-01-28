В московском баре посетительницы устроили массовую драку

На опубликованном видео с моментом потасовки видно, что в драке участвовали только женщины. После словесного конфликта одна из пьяных девушек вцепилась в волосы другой, а мужчины начали разнимать участниц потасовки.
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