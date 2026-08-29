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Вести Севастополь

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Огнеборцы МЧС сдерживают стихию: в Крыму полыхает более 40 гектаров сухостоя

Огнеборцы МЧС сдерживают стихию: в Крыму полыхает более 40 гектаров сухостоя

Жаркая и ветреная погода стала катализатором крупного возгорания в Бахчисарайском районе.В 12:30 в дежурную часть поступил сигнал о задымлении и открытом горении травянистой растительности вблизи села Почтовое.

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