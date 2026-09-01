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CXMT обогнала Tencent и стала самой дорогой компанией Китая — а теперь судится с Пентагоном

CXMT обогнала Tencent и стала самой дорогой компанией Китая — а теперь судится с Пентагоном

Крупнейший в стране производитель памяти требует убрать его из списка военных компаний, хотя продажи это не ограничивает Китайская CXMT подала в суд на Минобороны США, требуя убрать её из списка военных компаний КНР.

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