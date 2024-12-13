AntonBlagin Про неминуемое падение Сирии провидица Ванга говорила ещё в 1980 году: И вот это событие случилось в конце 2024 года.
Сирия, наконец, пала... Ждём новых поворотов в политике!
Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
так я об этом и писал , пусть евреи с пиндосами и мелкобританией сами черпают дерьмо , а МЫ посмотрим в сторонке а вот о чем нужно решать то о том что бы убрать как можно больше мигрантов из средней азии
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14 час.
Александр Симаков
Приношу извинения, неправильно понял Ваш комментарий, из-за того, что Вы написали что России в этом празднике "места нет", а это можно истолковать как "недопуск" Росси к этому празднику. В остальном я с Вами полность согласен - главное, что России НЕТ на этом празднике. 😜
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14 час.
ВераВерная
Спасибо за пояснение.
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10 час.
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