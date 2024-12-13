Сирия, наконец, пала... Ждём новых поворотов в политике!

сергей отказ от доллара и срочно

так я об этом и писал , пусть евреи с пиндосами и мелкобританией сами черпают дерьмо , а МЫ посмотрим в сторонке а вот о чем нужно решать то о том что бы убрать как можно больше мигрантов из средней азии