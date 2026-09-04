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Глава МИД Литвы призвал сократить выдачу шенгенских виз россиянам

Глава МИД Литвы призвал сократить выдачу шенгенских виз россиянам

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал сократить выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает LRT.

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